Эксклюзив 11 ноября 2022, 07:33 Загорелся автосервис в подмосковной деревне Апаринки Пожар произошел в автосервисе в деревне Апаринки Ленинского городского округа Подмосковья РИА «Новости»

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В Ленинском городском округе Подмосковья произошел пожар. Спасателей вызвали в автосервис на территории деревни Апаринки, сообщил источник «360».

Огонь заметили утром 11 ноября в нежилом помещении в деревне Апаринки, дом 6. На место вызвали экстренные службы, в том числе спасателей из Москвы.

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В Главном управлении МЧС России по Московской области подтвердили факт пожара. Огонь локализовали на площади 60 квадратных метров. Причину возгорания выяснят специалисты.

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Другой крупный пожар в деревни Апаринки произошел в прошлом году. По информации МЧС России, загорелось двухэтажное металлокаркасное помещение размером 20 на 50 метров. «Известия» сообщили, что в ангаре хранили автомобили. Огонь распространился на тысячу квадратных метров.