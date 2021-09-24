Загорелось общежитие университета в Москве

В общежитии университета на Комсомольском проспекте, 20, строение 1 в Москве начался пожар. Уже эвакуированы около 100 человек. Об этом сообщил ТАСС.

Источник ТАСС сообщил, что люди продолжают покидать здание. Известно, что площадь пожара составила 100 квадратных метров. Возгорание началось в комнатах на третьем этаже, пламя охватило часть чердака и кровлю.

«В настоящее время пожар распространился на комнаты третьего этажа, частично перешел на чердак и обрешетник кровли, общая площадь 100 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

Позже стало известно, что площадь пожара увеличилась до 500 «квадратов». Ему был присвоен второй номер сложности из пяти. Сейчас стоит плотное задымление, проводится тушение. О пострадавших не сообщалось.

Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» сообщил, что из-за пожара было перекрыто движение по дублеру в сторону области. Техника заняла несколько полос на основном ходу.

При пожаре в частном доме в Петропавловске-Камчатском погибли пять человек.