20 августа 2020, 13:07
Загорелось нефтехранилище в Якутии
Нефтехранилище загорелось в Анабарском районе Якутии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
Общая площадь пожара — 100 квадратных метров. Спасатели тушат вертикальную емкость нефтесклада и охлаждают соседние емкости.
Местные власти экстренно эвакуировали из соседнего села Саскылах 93 человека. О погибших и пострадавших пока не сообщается, отметила «Газета.ru».
К тушению пожара привлекут аэромобильную группу МЧС.