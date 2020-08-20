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    20 августа 2020, 13:07

    Загорелось нефтехранилище в Якутии

    Алена Макаренко

    Нефтехранилище загорелось в Анабарском районе Якутии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

    Общая площадь пожара — 100 квадратных метров. Спасатели тушат вертикальную емкость нефтесклада и охлаждают соседние емкости.

    Местные власти экстренно эвакуировали из соседнего села Саскылах 93 человека. О погибших и пострадавших пока не сообщается, отметила «Газета.ru».

    К тушению пожара привлекут аэромобильную группу МЧС.

    Новости SMI.FM