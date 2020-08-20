Загорелось нефтехранилище в Якутии

Общая площадь пожара — 100 квадратных метров. Спасатели тушат вертикальную емкость нефтесклада и охлаждают соседние емкости.

Местные власти экстренно эвакуировали из соседнего села Саскылах 93 человека. О погибших и пострадавших пока не сообщается, отметила «Газета.ru».

К тушению пожара привлекут аэромобильную группу МЧС.