Три десятка строительных бытовок загорелось в Подмосковье

Крупный пожар вспыхнул сегодня в строительных бытовках в деревне Лужки Наро-Фоминского городского округа. По данным источника «360» в экстренных службах, огонь охватил по меньшей мере 30 бытовок.

В региональном МЧС подтвердили, что в деревне Лужки произошел масштабный пожар. Площадь возгорания бытовок составила 216 квадратных метров. В 17:56 огонь полностью ликвидировали.

По данным ведомства, в результате никто не пострадал. Обстоятельства и причины ЧП уточняются.