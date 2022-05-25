25 мая 2022, 18:30
Три десятка строительных бытовок загорелось в Подмосковье
МЧС: крупный пожар в строительных бытовках ликвидировали в Подмосковье
Крупный пожар вспыхнул сегодня в строительных бытовках в деревне Лужки Наро-Фоминского городского округа. По данным источника «360» в экстренных службах, огонь охватил по меньшей мере 30 бытовок.
В региональном МЧС подтвердили, что в деревне Лужки произошел масштабный пожар. Площадь возгорания бытовок составила 216 квадратных метров. В 17:56 огонь полностью ликвидировали.
По данным ведомства, в результате никто не пострадал. Обстоятельства и причины ЧП уточняются.