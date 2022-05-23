Пожар произошел в Калининском районе Петербурга. Там загорелась легковушка

Легковой автомобиль загорелся в Калининском районе Санкт-Петербурга. Информация о пожаре поступила 23 мая в 01:26 по московскому времени. Об этом сообщили «Невские новости».

К моменту прибытия пожарных пламя распространилось на весь автомобиль. Огонь удалось ликвидировать в 01:41. В тушении задействовали десять человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Информации о погибших и пострадавших не поступало.