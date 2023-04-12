Эксклюзив 12 апреля 2023, 06:53 Загорелась квартира на проспекте Вернадского в Москве Густой черный дым заметили в доме на проспекте Вернадского в Москве РИА «Новости»

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Экстренные службы вызвали на проспект Вернадского в Москве. В 16-этажном доме загорелась одна из квартир, сообщил источник «360».

Вызов на номер «112» поступил утром 12 апреля, огнеборцев отправили к дому на проспекте Вернадского. Из квартиры на 13-м этаже пошел густой черный дым. Спасатели нашли источник пожара — на балконе загорелись вещи и мебель площадью пять квадратных метров. Никто не пострадал. Предварительную причину пожара выяснят специалисты.

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Минувшей ночью другой пожар случился в захламленной четырехкомнатной квартире на 1-м Николощеповском переулке в Центральном административном округе Москвы. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, тушение осложнили деревянные перекрытия и большое количество вещей. Эвакуацию решили не объявлять, информация о пострадавших не поступала.