Одна из квартир загорелась в многоэтажном доме в районе Коптево. Об этом рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

Собеседник уточнил, что пожар начался по адресу Новоподмосковный переулок, дом 12 в Москве. По информации источника, ситуация серьезная — огонь разгорелся сильно. На место выехали городские оперативные службы.

В МЧС Москвы информацию о возгорании подтвердили. В ведомстве уточнили, что загорелась одна из квартир в 12-этажном жилом дома.

«Происходит возгорание одной из квартир на девятом этаже. Площадь возгорания пока уточняется, сведений о пострадавших пока не поступало», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что пожарные уже находятся на месте и занимаются тушением огня.

Позже источник в экстренных службах сообщил «360», что огонь охватил территорию в 15 квадратных метров. По его данным, пожар уже удалось ликвидировать.