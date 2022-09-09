Загорелась горка на детской площадке на севере Москвы | 360°

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Загорелась горка на детской площадке на севере Москвы

Пластиковая горка и деревянный навес загорелись на детской площадке на севере Москвы

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На детской площадке недалеко от станции метро «Тимирязевская» произошел пожар. Загорелась горка и деревянный навес. В экстренных службах «360» сообщили, что никто не пострадал.

Спасателей вызвали на детскую площадку недалеко рядом с домом на улице Тимирязевской, 8, корпус 2, в Северном административном округе. Загорелись пластиковая горка, деревянный навес и мусор. Очевидцы сообщали об открытом огне.

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В Главном управлении МЧС России по Москве подтвердили факт пожара.

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«В 14:00 поступила заявка. По прибытии пожарных на придомовой территории на детской площадке происходило загорание пластика общей площадью около 20 квадратных метров», — сказали спасатели.

Возгорание локализовали, а в 14:12 полностью ликвидировали. В момент пожара детей на площадке не было. Никто не пострадал, помощь медиков не понадобилась.

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