Загадочная смерть произошла на острове озера Вуокса в Ленинградской области | 360°

Происшествия 14 сентября 2022, 16:07 Поделиться Telegram

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Viber Загадочная смерть произошла на острове озера Вуокса в Ленинградской области

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Мужчина погиб при неизвестных обстоятельствах в городе Приозерске Ленинградской области. Его тело обнаружили на острове у озера Вуокса. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на аварийно-спасательную службу региона.

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Сотрудники полиции, а также спасатели приехали на место происшествия. Тело мужчины извлекли из воды и доставили на сушу. На данный момент следователи выясняют обстоятельства смерти человека.

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