Происшествия 26 января 2024, 20:12 «Зафиксированы пуски двух ракет». Самолет Ил-76 атаковали с подконтрольной Украине территории Путин: две ракеты по Ил-76 запустили с подконтрольной Украине территории РИА «Новости»

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С подконтрольной украинским властям территории по самолету Ил-76 запустили две ракеты. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече со студентами в Санкт-Петербурге.

«Были зафиксированы пуски двух ракет с подконтрольной Киеву территории. <…> Отреагировать было практически невозможно», — добавил глава государства.

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Российский лидер отверг версию дружественного огня, поскольку в отечественных системах противовоздушной обороны технически невозможно обойти систему «свой — чужой». Президент отметил, что Ил-76 атаковали либо французские, либо американские установки.

Российское воздушное судно потерпело крушение 24 января. На борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Все они погибли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Запад не сказал ни слова осуждения после удара украинских войск.