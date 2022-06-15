Дым пошел из крыши здания в самом центре Москвы. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах. По его данным, все случилось по адресу, где находится Театр наций.

Речь идет о доме № 3 в Петровском переулке. По информации от источника, в здании зафиксировано задымление, с крыши идет дым. На место выехали пожарные.

Оказалось, что сработала система порошкового тушения. Возгорания нет, порошок приняли за дым. Людей до прибытия пожарных эвакуировали. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.