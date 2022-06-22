Задымление зафиксировали в «Афимолле»

Людей эвакуировали из «Афимолл Сити» в Москве. Там произошло задымление. На место прибыли спасатели. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

По данным источника, загорелась крыша одной из торговых точек. Известно, что сообщение о возгорании поступило в 12:32. Оно, по информации источника, произошло на Пресненской набережной в доме № 2 — на втором этаже семиэтажного здания в вытяжке кафе произошла вспышка. В соседнем помещении сработала система пожаротушения.

«Из вытяжки дым, из вентиляции. На месте — проверяем», — подтвердили эту информацию «360» в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Источники «360» уточнили, что пожару присвоили первый ранг сложности и что здание самостоятельно покинули около семи тысяч человек. Сведений о пострадавших не поступало. Все подробности случившегося уточняются.