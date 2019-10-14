Задымление в томской школе привело к эвакуации более 400 человек
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Информация о возгорании в учебном заведении, расположенном в Октябрьском районе, поступила утром понедельника, уточнили в пресс-службе регионального ведомства.
«В ликвидации пожара были задействованы 19 человек и шесть единиц техники. Пожар локализован в 10:29, ликвидирован — в 10:30 (время местное — прим. ред.)», — добавили в МЧС.
Когда первые подразделения прибыли к школе № 47 на улице Пушкина, сообщил «Интерфакс», в подвальном помещении было слабое задымление. Оно началось из-за оплавившейся в электрощитовой проводки.
Последующего возгорания, по данным «Известий», не произошло.
«Пожарными электрощитовая отключена. Из здания эвакуировано 425 человек», — отметили спасатели.