Задымление в томской школе привело к эвакуации более 400 человек

Задымление произошло в электрощитовой школы № 47 в Томске. Из здания вывели 425 человек. Обошлось без пострадавших, сообщили в ГУ МЧС по Томской области.

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Информация о возгорании в учебном заведении, расположенном в Октябрьском районе, поступила утром понедельника, уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

«В ликвидации пожара были задействованы 19 человек и шесть единиц техники. Пожар локализован в 10:29, ликвидирован — в 10:30 (время местное — прим. ред.)», — добавили в МЧС.

Когда первые подразделения прибыли к школе № 47 на улице Пушкина, сообщил «Интерфакс», в подвальном помещении было слабое задымление. Оно началось из-за оплавившейся в электрощитовой проводки.

Последующего возгорания, по данным «Известий», не произошло.

«Пожарными электрощитовая отключена. Из здания эвакуировано 425 человек», — отметили спасатели.