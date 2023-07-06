Эксклюзив 06 июля 2023, 08:17 Задымление в спа-салоне произошло в Зеленограде Источник «360»: в спа-салоне в Зеленограде произошло задымление РИА «Новости»

Читать 360tv в

Задымление произошло в помещении спа-салона в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в Зеленоградском автономном округе столицы, в корпусе 847 в районе Старое Крюково.

Реклама

Спасатели получили сообщение в 08:01. Они установили, что спа-салон расположен на первом этаже 12-этажного здания.

Дополнительная информация уточняется.