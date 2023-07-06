06 июля 2023, 08:17
Задымление в спа-салоне произошло в Зеленограде
Источник «360»: в спа-салоне в Зеленограде произошло задымление
Задымление произошло в помещении спа-салона в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
ЧП произошло в Зеленоградском автономном округе столицы, в корпусе 847 в районе Старое Крюково.
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Спасатели получили сообщение в 08:01. Они установили, что спа-салон расположен на первом этаже 12-этажного здания.
Дополнительная информация уточняется.
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