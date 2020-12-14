Задымление в коллекторе ликвидировали на юго-западе Москвы

«Произошло задымление в коллекторе, расположенном по адресу Ленинский проспект, 86, в котором находятся коммуникации компаний ОЭК и МОЭК. Система автоматики сработала, все кабели были сразу отключены», — уточнил Бирюков.

Он добавил, что подачу ресурсов перевели на резервную схему. При этом отключений потребителей не было. Отмечается, что дорожное движение в районе коллектора осуществляется в обычном режиме. В результате задымления никто не пострадал.