Задымление случилось в петербургской Военно-космической академии

В Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге произошло задымление. Сотрудники МЧС оперативно его ликвидировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что возгорание произошло в типографии в учебном корпусе на первом этаже. По данным телеканала «Санкт-Петербург», в результате пришлось эвакуировать 312 человек. Площадь составила 40 квадратных метров. Предварительно, причиной могла стать неисправность проводки.

«Силами пожарных расчетов задымление ликвидировано. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной задымления могла стать неисправность электропроводки», — сказали в пресс-службе.

Детали произошедшего уточняются.

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