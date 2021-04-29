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    29 апреля 2021, 22:04

    Задымление случилось в павильоне на ВДНХ. Посетителей эвакуируют

    Алла Морген, Дарья Бунякова

    Короткое замыкание произошло в одном из павильонов на ВДНХ в Москве. На место прибыли пожарные, которые выводят посетителей из здания.

    «Был выезд на ВДХ. Как уточнили, там было короткое замыкание без горения. Появилось небольшое задымление, наши подразделения проверили, признаков загорания нет», — сообщили «360» в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

    По словам источника в экстренных службах города, задымление произошло в павильоне № 60, расположенного по адресу Проспект Мира, 119В. Всех посетителей эвакуировали. Всего на улицу вывели 20 человек.

    Все остальные обстоятельства и причины задымления пока продолжают выяснять.