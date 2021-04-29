Задымление случилось в павильоне на ВДНХ. Посетителей эвакуируют

Короткое замыкание произошло в одном из павильонов на ВДНХ в Москве. На место прибыли пожарные, которые выводят посетителей из здания.

«Был выезд на ВДХ. Как уточнили, там было короткое замыкание без горения. Появилось небольшое задымление, наши подразделения проверили, признаков загорания нет», — сообщили «360» в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

По словам источника в экстренных службах города, задымление произошло в павильоне № 60, расположенного по адресу Проспект Мира, 119В. Всех посетителей эвакуировали. Всего на улицу вывели 20 человек.

Все остальные обстоятельства и причины задымления пока продолжают выяснять.