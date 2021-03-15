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    15 марта 2021, 19:17

    Задымление случилось на многоэтажной парковке в Москве. Есть пострадавшие

    Алла Морген, Андрей Иванов

    Пожар случился на территории пятиэтажной парковки на западе Москвы. Как рассказал «360» источник в экстренных службах столицы, пострадали два человека.

    Задымление случилось на многоэтажной парковке в Москве. Есть пострадавшие

    По данным собеседника, в здании на Третьем транспортном кольце с третьего по четвертый этаж валил густой черный дым. Информации о состоянии пострадавших пока нет.

    Источник сообщил, что загорелась парковка по адресу: улица Подвойского, строение 5. Вспыхнула обшивка потолка из-за короткого замыкания. Площадь пожара составила 10 «квадратов». Огонь уже потушили.