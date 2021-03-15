Задымление случилось на многоэтажной парковке в Москве. Есть пострадавшие

Пожар случился на территории пятиэтажной парковки на западе Москвы. Как рассказал «360» источник в экстренных службах столицы, пострадали два человека.

По данным собеседника, в здании на Третьем транспортном кольце с третьего по четвертый этаж валил густой черный дым. Информации о состоянии пострадавших пока нет.

Источник сообщил, что загорелась парковка по адресу: улица Подвойского, строение 5. Вспыхнула обшивка потолка из-за короткого замыкания. Площадь пожара составила 10 «квадратов». Огонь уже потушили.