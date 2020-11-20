Задымление с коротким замыканием произошло в городке ОМОНа в Москве

На Северо-Западном административном округе Москвы в городке ОМОН произошло задымление в здании. Возгорание с коротким замыканием произошло на втором этаже. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, загорелся подвал здания. Спасатели создали штаб пожаротушения и провели эвакуацию. Информации о пострадавших не поступало. Также пока неизвестно, что стало причиной возгорания.