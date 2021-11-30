Задымление ресторана произошло в Кемерове

В Кемерове случилось задымление и пожар в ресторане «Прованс», который располагается в здании ТЦ «Променад-3» на проспекте Ленина, 59. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу областного МЧС.

Во время пожара 240 человек покинули здание самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работало восемь автоцистерн.

«По предварительным данным, причиной задымления стало возгорание жировых отложений в вентиляционном коробе. На данный момент возгорание ликвидировано», — рассказали в ведомстве.