15 июня 2022, 20:03
Задымление произошло в здании Счетной палаты РФ, выехали 30 пожарных расчетов — источник
Источник «360»: людей эвакуировали из здания Счетной палаты РФ в Москве из-за задымления
Задымление произошло в одном из помещений в здании Счетной палаты РФ в центре Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Поступило сообщение о загорании в здании Счетной палаты по адресу улица Зубовская, 2.
По предварительным данным, в одном из помещений произошло задымление. На место выехали 30 пожарных расчетов. Людей эвакуировали из здания.
В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили «360», что пожарные уже на месте и обследуют помещения. Пока признаков загорания не обнаружили.
«Пока проверка. Пока признаков загорания нет. Огня не обнаружено. Обходят помещения», — сообщили в ведомстве.