Задымление произошло в одном из помещений в здании Счетной палаты РФ в центре Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Поступило сообщение о загорании в здании Счетной палаты по адресу улица Зубовская, 2.

По предварительным данным, в одном из помещений произошло задымление. На место выехали 30 пожарных расчетов. Людей эвакуировали из здания.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили «360», что пожарные уже на месте и обследуют помещения. Пока признаков загорания не обнаружили.

«Пока проверка. Пока признаков загорания нет. Огня не обнаружено. Обходят помещения», — сообщили в ведомстве.