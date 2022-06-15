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    15 июня 2022, 20:03

    Задымление произошло в здании Счетной палаты РФ, выехали 30 пожарных расчетов — источник

    Источник «360»: людей эвакуировали из здания Счетной палаты РФ в Москве из-за задымления

    Александр Блинов, Александра Прохорова, Алла Морген

    Задымление произошло в одном из помещений в здании Счетной палаты РФ в центре Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

    Задымление произошло в здании Счетной палаты РФ, выехали 30 пожарных расчетов — источник

    Поступило сообщение о загорании в здании Счетной палаты по адресу улица Зубовская, 2.

    По предварительным данным, в одном из помещений произошло задымление. На место выехали 30 пожарных расчетов. Людей эвакуировали из здания.

    В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили «360», что пожарные уже на месте и обследуют помещения. Пока признаков загорания не обнаружили.

    «Пока проверка. Пока признаков загорания нет. Огня не обнаружено. Обходят помещения», — сообщили в ведомстве.