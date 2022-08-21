На пятом этаже торгового центра «Афимолл Сити» на Пресненской набережной Москвы произошло задымление. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах города.

По его словам, администрация ТЦ подтвердила данные о задымлении. Внешних признаков горения на этаже нет, добавил источник.

В настоящее время идет разведка в здании. В ГУ МЧС Москвы «360» сообщили, что не получали заявки по этому адресу. Все обстоятельства уточняются.

UPD: при проверке помещений выяснилось, что задымление произошло из-за подгорания пищи в ресторане.