Происшествия 07 декабря 2023, 14:19 Задымление произошло в салоне самолета «Аэрофлота» в аэропорту Камчатки Mash: на борту самолета «Аэрофлота» на Камчатке произошло задымление РИА «Новости»

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Задымление произошло на борту Boeing-777 авиакомпании «Аэрофлот» перед вылетом из аэропорта на Камчатке. По предварительной версии, это случилось из-за короткого замыкания в салоне, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, самолет должен был вылететь с Камчатки в Москву. После окончания посадки один из пассажиров заметил дым, который шел из-под сидения. Бортпроводники тут же обесточили лайнер.

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Специалист осмотрел салон самолета, проверяя источник возможного короткого замыкания. Однако следов неисправности не нашел. В итоге для обеспечения безопасности пассажиров «Аэрофлота» пересадили в другой самолет.

Позднее лайнер благополучно вылетел в Москву, а неисправный Boeing-777 отстранили от совершения полетов.

В начале декабря сообщалось, что принадлежащий «Аэрофлоту» Boing-737 совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска.