facebook_pixel
    15 октября 2021, 15:46

    Задымление произошло в Доме ученых в Москве

    Источник 360 сообщил о проверке Дома ученых в Москве из-за задымления

    Александра Прохорова, Алла Морген, Ольга Назаркина

    Сотрудники МЧС проверяют информацию о ЧП в центральном Доме ученых РАН на Пречистенке. По данным источника «360», в здании есть задымление.

    Задымление произошло в Доме ученых в Москве

    Причина задымления может быть в неисправной проводке, уточнил собеседник. На месте работают спасатели, которые устанавливают очаг задымления. В результате происшествия никто не пострадал.

    В ГУ МЧС подтвердили получение заявки в доме 16, корпус 2, на Пречистенке. В ведомстве добавили, что сейчас пожарные подразделения проводят разведку в здании.