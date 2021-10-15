15 октября 2021, 15:46
Задымление произошло в Доме ученых в Москве
Источник 360 сообщил о проверке Дома ученых в Москве из-за задымления
Сотрудники МЧС проверяют информацию о ЧП в центральном Доме ученых РАН на Пречистенке. По данным источника «360», в здании есть задымление.
Причина задымления может быть в неисправной проводке, уточнил собеседник. На месте работают спасатели, которые устанавливают очаг задымления. В результате происшествия никто не пострадал.
В ГУ МЧС подтвердили получение заявки в доме 16, корпус 2, на Пречистенке. В ведомстве добавили, что сейчас пожарные подразделения проводят разведку в здании.