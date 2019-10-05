Задымление произошло в доме-интернате для детей в Якутии

Задымление произошло в подвальном помещении детского дома-интерната для умственно отсталых детей». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

«В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о задымлении в подвальном помещении в Государственного казенного учреждения РС (Я) „Республиканский детский дом-интернат для умственно отсталых детей“», сообщила пресс-служба ведомства.

Здание расположено в Нерюнгринском районе, в поселке Серебряный Бор. К месту вызова оперативно были направлены силы и средства пожарно-спасательного гарнизона.

На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны наблюдалось задымление в подвальном помещении. Из здания в соседний корпус были эвакуированы 158 детей и 45 человек персонала. Администрация поселка предоставила автобусы для эвакуации детей.

Отмечается, что погибших и пострадавших в происшествии нет.