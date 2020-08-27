Задымление произошло на уральской шахте

Работу уральской шахты приостановили из-за задымления. Спуститься в рудник на территории Свердловской области не позволили почти 200 горнякам.

Дымом окутало ствол шахты «Южная-2» на глубине в 480 метров, рассказали «360» в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Всего на шахте было 175 человек.

«На отметке в 480 метров эвакуированы три человека. Погибших и пострадавших нет. <…> В шахте никого не осталось», — заметили в ведомстве. На месте работает нижнетагильский горноспасательный отряд.

По версии источника «Интерфакса», на поверхность из шахты вывели почти 200 человек. Факт задымления ТАСС подтвердили в ЕДДС Кушвинского городского округа. Однако заявили, что «эвакуации большой не было». Работников просто не пустили в шахту. Причины случившегося уточняются.

Начальник отдела по ГО и ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами администрации Кушвинского городского округа Алексей Егозов рассказал, что дым в шахте появился из-за возгорания кабеля. Он вспыхнул после аварии в электропроводке.

Егозов добавил, что в момент задымления непосредственно на руднике никого не было. Эвакуировать пришлось находившийся поблизости персонал.

Шахта «Южная-2» относится к Высокогорскому горно-обогатительному комбинату. Он является старейшим и одним из крупнейших горнодобывающих предприятий региона.

В шахте «Ерунаковская-8» в Кемеровской области в середине августа обрушилась порода. Четыре человека пострадали, позже два горняка скончались.