Задымление произошло на станции метро «Пролетарская» в Москве

В Москве произошло задымление на станции метро «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

В МЧС сообщили, что у них пока нет информации о произошедшем. Обстоятельства выясняются.

На странице столичного Дептранса в Telegram сообщили, что станцию «Пролетарская» временно закрыли по техническим причинам. Поезда проезжают ее без остановки. Позже в 17:16 в ведомстве сообщили, что станцию снова открыли. Она работает в обычном режиме, поезда останавливаются для высадки и посадки.

При этом ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что поезда проезжают станцию «Пролетарская» из-за задымления в кабельном коллекторе.