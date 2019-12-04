Задравшего мужчину медведя-шатуна убили в Иркутской области

Медведя-шатуна, который загрыз мужчину в поселке Витимский Иркутской области, застрелили. Хищника удалось поймать с помощью ловушки.

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«Предполагая, что медведь может вернуться к месту недавнего нападения на человека, полицейские и местные жители выставили пост у дома погибшего и установили там приманку. Сегодня около 07:00 хищник был вновь обнаружен на веранде жилища и обезврежен путем применения огнестрельного оружия», — сказано в сообщении пресс-службы главного управления МВД по региону.

Медведь 2 декабря задрал 66-летнего мужчину, который жил на окраине поселка. Местный житель услышал странные звуки, доносящиеся с веранды. Решение проверить пристройку оказалось роковым — медведь напал на него и убил. Тело погибшего обнаружили днем 2 декабря.

Чтобы поймать зверя, полиция организовала круглосуточное дежурство в близлежащей местности. Так, стражи порядка и охотники обследовали местность в 500 метрах от Витимского. Они нашли так называемую лежку медведя. Но услышав человеческие шаги, хищник убежал.