Эксклюзив 04 января 2024, 16:35 Задержавшийся на семь часов поезд под Челябинском возобновил движение Застрявший в Челябинской области поезд № 346 возобновил движение

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Застрявший на железной дороге в Челябинской области поезд № 346 сообщением Адлер — Нижевартовск продолжил движение спустя семь часов задержки. Об этом «360» сообщил пассажир Олег.

«Сейчас уже поехали. Были вагоны, в которых не экономили электричество, туалеты, освещение и розетки у них перестали работать. По температуре стабильно 25 градусов тепла было», — сказал он.

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Другой очевидец отметил, что поезд начал движение к станции Муслюмово.

«Сейчас поехали дальше. Я оформила обращение в РЖД с претензией, что нас не обеспечили едой, хотя они обязаны это сделать после четырех часов задержки. Сказали, что обращение рассмотрят в течение трех часов. Температура в вагоне нормальная, обеспечивали только горячей водой», — пояснила женщина.

Три поезда застряли на перегоне Кунашак — Муслюмово Южно-Уральской железной дороги 4 января.

По предварительной информации, причиной задержки стала поломка колесной пары у поезда № 346. Транспортная прокуратура Челябинской области по факту произошедшего начала проверку.