Задержаны подростки, угрожавшие взрослым пистолетом

Полиция задержала семерых подростков за хулиганство в Челябинской области. О происшествии рассказал «Царьград».

Подростки устроили пьянку на детской площадке. Когда жильцы ближайшего дома потребовали от них перестать шуметь, один из подростков достал пистолет и начал угрожать им взрослому.

«На подростков составили административные протоколы за хулиганство и появление пьяными в общественном месте. Их родители ответят по статье за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Подростки поставлены на учет, с ними ведется профилактическая работа», — сообщили в прокуратуре.