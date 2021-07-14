Задержаны мужчины, стрелявшие по окнам домов в Петербурге

Полиция в Петербурге задержала двух мужчин, стрелявшим по окнам жилых домов из пневматического пистолета. Вызов поступил от местных жителей, сообщило ИА Nation News.

Инцидент произош9ел в Фрунзенском районе, на улице Ярослава Гашека. В районе полуночи местные жители услышали звуки выстрелов. В результате стрельбы было разбито одно окно на первом этаже. Очевидцы вызвали полицию.

Полицейские быстро задержали двух мужчин 31 и 37 лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».