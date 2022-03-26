Задержаны члены террористической ячейки, готовившие нападения на правоохранителей в Уфе

Сотрудники ФСБ России задержали в Уфе четырех членов террористической группировки, которые готовили нападения на представителей правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

У задержанных изъяли две гранаты и самодельные коктейли Молотова, экстремистскую литературу, радиостанции, одежду и снаряжение для использования в полевых условиях.

Членов сообщества задержали в рамках уголовного дела, возбужденного следственным управлением СК по республике Башкортостан за «организацию террористического сообщества и участие в нем» (части 1 и 2 статьи 205.4) и «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» (часть 2 статьи 205.2). Члены сообщества заподозрили в пропаганде террористической идеологии в Сети.

Санкция по статье 205.4 — до 10 лет лишения свободы и штраф, по статье 205.2 — до семи лет лишения свободы с лишением «права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью» на срок до пяти лет.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в Центре общественных связей.