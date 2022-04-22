Задержанный житель Норильска умер в отделении полиции

В пресс-службе главного управления МВД Красноярского края рассказали, что проводится проверка по факту смерти задержанного полицией 38-летнего мужчины из Норильска. Об этом написало ИА Nation News.

По информации правоохранителей, мужчину забрали в отделение после звонка его бывшей супруги. Она пожаловалась на то, что мужчина пытается выбить дверь ее квартиры и угрожает детям.

В отделении МВД дебошир пожаловался на плохое самочувствие. Во время осмотра двумя бригадами медиков он скончался. Проводится расследование.