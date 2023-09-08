Происшествия 08 сентября 2023, 11:53 Задержанный за подготовку теракта в Крыму сознался в слежке за российскими военными судами ФСБ: украинский агент сознался в слежке за военными судами с ракетами «Калибр»

Читать 360tv в

Житель Севастополя, которого задержали за подготовку теракта на объекте железной дороги в Крыму, признался, что следил за военными судами с ракетами «Калибр» и авиацией. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ.

По словам задержанного, сотрудник военной разведки поставил перед ним в Крыму несколько задач.

Реклама

«Ему нужна была информация <…> о передвижении кораблей и подводных лодок, несущих ракеты дальнего действия „Калибр“, а также оповещения о взлетающей авиации с аэропорта Бельбек», — уточнил севастополец.

Он также должен был следить за центральным входом в Севастопольскую бухту, где располагаются боновые защитные сооружения и прикрывающие их точки противовоздушной обороны.

Что касается планируемой диверсии на железной дороге, россиянин получил соответствующее задание в мессенджере летом. Самодельное взрывное устройство ему предложили забрать из тайника. Позже его обнаружили сотрудники ФСБ.