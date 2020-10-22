Задержанный в Черемушках хулиган пытался убить себя гвоздем в отделении полиции

В столичных Черемушках мужчина агрессивно вел себя по отношению к прохожим, приставал к ним и даже грозился покончить жизнь самоубийством. Его задержали, но позже он попытался убить себя гвоздем прямо в отделении полиции.

Все произошло 21 октября около входа в столовую № 14, где мужчина крайне странно и опасно себя вел. В результате полицейские надели на него наручники, а перед поездкой в отделение изъяли у него отвертку, сообщили в ОМВД России по району Черемушки.

Задержанным оказался 40-летний приезжий из Таджикистана. В отделении он продолжил пугающе себя вести, пытаясь себя повредить.

«Либо я сам себя убью, либо это сделают они», — говорил он и бился головой об стену.

Полицейские вызвали задержанному бригаду психиатрической и медицинской помощи. Вечером, когда приехали медики, мужчину без наручников передали для осмотра. Он попросился в туалет, куда отправился с сопровождающим. Но после выхода из туалета он резко упал на пол. На теле у него была обнаружена колотая рана — из груди торчал гвоздь.

Пострадавшего экстренно доставили в ГКБ им. С. П. Боткина и госпитализировали с диагнозом: колотая рана левой половины грудной клетки, проникающая в плевральную полость, ранение верхней доли легкого, инородное тело грудной клетки, левосторонний минимальный гемоторакс.

В каком состоянии сейчас находится мужчина — неизвестно.