Происшествия 06 апреля 2023, 10:32 Задержанный украинский пилот успел сбросить два снаряда на комбинат «Слава» — СМИ SHOT: задержанный пилот Морозов успел атаковать комбинат «Слава»

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Перед задержанием украинский пилот Алексей Морозов на А-22 «Летучая лисица» успел сбросить два снаряда на территорию комбината «Слава». На земле нашли две воронки и осколки от авиабомбы, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники.

Уточняется, что никто не пострадал. По предварительным данным, украинских самолетов было два.

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Украинский легкомоторный самолет вынужденно сел в Брянской области накануне, зацепившись за провода линии электропередачи. Летчика задержали росгвардейцы и полицейские. Шестидесятисемилетний Морозов утверждал, что является частным пилотом и выполнял задание, целью якобы было сделать фотографии местности и проверить работу украинских ПВО, требовалось лететь на минимальной высоте. При этом с собой у него были автомат и бронежилет.

Пилот заявил, что не знал о том, что находится на территории России. В самолете также нашли планшеты, видеокамеры, патроны. За выполнение задания Морозову посулили 50 тысяч гривен (около 107 тысяч рублей).