06 апреля 2023, 10:32
Задержанный украинский пилот успел сбросить два снаряда на комбинат «Слава» — СМИ
SHOT: задержанный пилот Морозов успел атаковать комбинат «Слава»
Перед задержанием украинский пилот Алексей Морозов на А-22 «Летучая лисица» успел сбросить два снаряда на территорию комбината «Слава». На земле нашли две воронки и осколки от авиабомбы, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники.
Уточняется, что никто не пострадал. По предварительным данным, украинских самолетов было два.
Реклама
Украинский легкомоторный самолет вынужденно сел в Брянской области накануне, зацепившись за провода линии электропередачи. Летчика задержали росгвардейцы и полицейские. Шестидесятисемилетний Морозов утверждал, что является частным пилотом и выполнял задание, целью якобы было сделать фотографии местности и проверить работу украинских ПВО, требовалось лететь на минимальной высоте. При этом с собой у него были автомат и бронежилет.
Пилот заявил, что не знал о том, что находится на территории России. В самолете также нашли планшеты, видеокамеры, патроны. За выполнение задания Морозову посулили 50 тысяч гривен (около 107 тысяч рублей).
Самолеты
Украина
Реклама
Реклама