Происшествия 17 марта 2023, 12:33 Задержанный сотрудниками ФСБ в Москве выкинул из окна несколько миллионов рублей Москвич выбросил мешок с деньгами из окна перед обыском ФСБ

Читать 360tv в

Житель ЖК «Дом в Сокольниках» в Москве выбросил из окна мешок с деньгами. Кадры с обогащенной иностранной валютой улицей опубликовали в Telegram-канале Mash.

Судя по этим видео, задержанный правоохранителями хранил в выброшенном мешке деньги в иностранной валюте. После его попытки избавиться от финансового груза на улице оказались купюры достоинством 100 и 500 евро. Точное количество выпущенных на волю денег пока неизвестно.

Реклама

Распространение валюты по соседним улицам Москвы — задержанный жил на Русаковской набережной — пресекли сотрудники правоохранительных органов. Они собрали часть купюр, оставшихся лежать около дома. Также сотрудники правоохранительных органов обыскали квартиру задержанного, а затем увезли его к следователям. Дальнейшая судьба жителя ЖК «Дом в Сокольниках» неизвестна. Также не сообщается причина, по которой к нему приехали представители ФСБ.

Реклама