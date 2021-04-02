Задержанный сбежал из полиции в Курганской области

Задержанный сбежал из отделения полиции в Альменево в Курганской области. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

Из-за этого отстранили от работы руководителя отделения полиции Хамита Магасумова. Мужчина был задержан за домашнее насилие в отношении своей партнерши.

«Находясь в здании отделения, воспользовавшись отсутствием сотрудников полиции, он поднялся на второй этаж и, открыв окно, выпрыгнул со второго этажа здания», — рассказали в ведомстве.

Начальник УМВД России по Курганской области Дмитрий Свинов начал проверку произошедшего.