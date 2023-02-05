05 февраля 2023, 18:00
Задержанный россиянин погиб под колесами иномарки при бегстве из машины полиции
МВД Башкирии начало проверку после смерти в ДТП сбежавшего из машины подозреваемого
Жителя Башкирии задержали по подозрению в обороте наркотиков. На скорости он выпрыгнул из полицейской машины и получил смертельные травмы, попав под колеса иномарки. Республиканский главк МВД начал проверку по факту случившегося. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщило ИА «Башинформ».
В ведомстве уточнили, что по делу о наркотиках полицейские задержали 35-летнего жителя села Красноусольский. Его уже привлекали за подобное преступление, дело находилось на стадии рассмотрения.
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Когда задержанного повезли в отдел полиции, он открыл пассажирскую дверь и выпрыгнул на дорогу, чтобы сбежать. Но его сбила едущая по встречной полосе машина Hyundai. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных ран.
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Для установления всех обстоятельств случившегося в республиканском главке МВД начали проверку.
МВД РФ
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