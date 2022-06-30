Задержанный ректор РАНХиГС захотел на свободу под залог в 21 миллион рублей

Ректора РАНХиГС Владимира Мау задержали по подозрению в хищениях в Минпросвещения. Он отказался признавать вину и предложил суду отпустить его под залог в размере 21 миллиона рублей. Об этом сообщил ТАСС.

Мау сделал эти заявления во время заседания Тверского суда Москвы.

«Прошу избрать мне меру пресечения в виде залога в размере ущерба по делу», — предложил он.

Также он отказался признавать свою причастность к делу, фигурантом которого его считают. Мау вменили обвинение в хищениях в Министерстве просвещения России путем фиктивного трудоустройства.

Следователь обнаружил у ректора РАНХиГС билеты в Турцию на 2 июля. Об этом сообщили журналисты «Известий» из зала суда. По мнению стороны обвинения, Мау может скрыться от преследования за рубежом. Кроме того, ректора РАНХиГС подозревают в возможном давлении на свидетелей в случае, если ему не изберут меру пресечения.