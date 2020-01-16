Задержанный покончил с собой в отделе полиции Алтайского края

В алтайском управлении МВД начали проверку после того, как задержанный покончил с собой в отделе полиции. Его подозревали в причастности к особо тяжкому преступлению.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчину задержали несколько дней назад в Новоалтайске.

«Во время нахождения в отделе гражданин попросился в туалет. Там он причинил себе смертельную рану. Незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи. Сотрудники полиции оказали первую помощь, но, несмотря на принимаемые меры, задержанный скончался», — рассказали в пресс-службе полиции.

Теперь полицейские должны установить все обстоятельства самоубийства, оценить работу должностных лиц Новоалтайска. В пресс-службе добавили, что, если будет установлена вина сотрудников, в соответствии с законодательством примут решение о наказании.