Эксклюзив 11 января 2024, 22:33 Задержанный по подозрению в контрабанде наркотиков угнал машину таможенника и скрылся в Москве Источник «360»: задержанный угнал машину таможенника и скрылся на севере Москвы Unsplash

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Задержанный по подозрению в контрабанде наркотиков в аэропорту Внуково угнал машину таможенника и скрылся, сообщил источник «360». Позже автомобиль обнаружили пустым в столичном районе Восточное Дегунино.

Водитель автомобиля Lada Xray, в котором подозреваемого везли из аэропорта, остановился на заправке. Пока таможенник оплачивал бензин, задержанный успел взять машину под контроль и быстро уехал: угону не помешали даже надетые на него наручники.

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Правоохранителям удалось выследить машину по камерам: угонщик успел доехать до севера столицы, где он оставил служебное авто. На место обнаружения выехали дополнительный наряд полиции: предположительно, вышедший из машины угонщик попал в объектив другой камеры на улице Дубнинской.

Ранее в Москве владельцу автомобиля удалось предотвратить угон авто необычным образом: мужчина успел сесть на пассажирское сиденье и заглушить мотор.