    15 января 2020, 14:16

    Задержанный петербуржец искусал себе руки в полицейском отделении

    Артур Блянихов

    В одном из полицейских отделений Санкт-Петербурга задержанный за хулиганство горожанин искусал себе руки, передает телеканал РЕН ТВ.

    «Царьград» рассказал, что 29-летнего мужчину задержали за мелкое хулиганство. Он находился в невменяемом состоянии и перегрыз себе руки прямо на глазах у других задержанных и полицейских. Стражи правопорядка доставили мужчину в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.