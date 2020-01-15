Задержанный петербуржец искусал себе руки в полицейском отделении

«Царьград» рассказал, что 29-летнего мужчину задержали за мелкое хулиганство. Он находился в невменяемом состоянии и перегрыз себе руки прямо на глазах у других задержанных и полицейских. Стражи правопорядка доставили мужчину в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.