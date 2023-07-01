01 июля 2023, 05:36
Задержанный из-за задымления на борту самолет вылетел из Санкт-Петербурга в Дубай
Самолет рейса Петербург — Дубай, который был задержан 30 июня в связи с задымлением на борту, вылетел в субботу в 04:49 по московскому времени. Эта информация размешена на онлайн-табло аэропорта Пулково.
«Отправлен в 04:49», — сказано в строке.
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Инцидент произошел с самолетом Boeing 777 авиакомпании Emirates. Ранее рейс отменили из-за задымления на борту. В результате случившегося 240 пассажиров были эвакуированы, а самолет отбуксировали обратно на стоянку в Пулково.
Сотрудники спасательных служб оперативно прибыли на место происшествия. Также приехали работники Следственного комитета РФ, осмотрели место инцидента и организовали комплекс проверочных мероприятий по факту возгорания. Позже в ведомстве заявили, что задымление было ликвидировано. Причины произошедшего пока не сообщали.
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