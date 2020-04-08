Задержанных за ограбление доставщика еды подозревают еще в одном преступлении

По словам полиции, четверо мужчин могли совершить еще похожее нападение в апреле на севере Петербурга. Преступление имеет аналогичный характер.

Правоохранители уже установили причастность двоих подозреваемых к такому же нападению в Выборгском районе города. Инцидент произошел 3 апреля около 22:00 у дома № 39 на 2-м Муринском проспекте.

Напомним, ранее сотрудники правоохранительных органов нашли оружие и патроны у одного из подозреваемых.