    08 апреля 2020, 11:29

    Задержанных за ограбление доставщика еды подозревают еще в одном преступлении

    Анастасия Кременчугская

    Полицейские задержали четырех преступников. Они ограбили доставщика еды в центре Санкт-Петербурга. Сайт «Невские новости» сообщил, что подозреваемые могут быть причастны к еще одному преступлению.

    По словам полиции, четверо мужчин могли совершить еще похожее нападение в апреле на севере Петербурга. Преступление имеет аналогичный характер.

    Правоохранители уже установили причастность двоих подозреваемых к такому же нападению в Выборгском районе города. Инцидент произошел 3 апреля около 22:00 у дома № 39 на 2-м Муринском проспекте.

    Напомним, ранее сотрудники правоохранительных органов нашли оружие и патроны у одного из подозреваемых.