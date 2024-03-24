Важное 24 марта 2024, 17:21 Задержанных по подозрению в теракте привезли в здание Центрального аппарата СК Подозреваемых в теракте привезли в здание Центрального аппарата СК России Пресс-служба Следственного комитета

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Задержанных по подозрению в совершении террористического акта в концертном зале Crocus City Hall привезли в здание Центрального аппарата Следственного комитета России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«С подозреваемыми в совершении теракта проводятся следственные действия. Сотрудники СК России в ближайшее время примут меры для избрания в отношении четверых фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в СК.

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В ведомстве отметили, что следователи в ходе осмотра места ЧП не обнаружили заминированных тел и иных следов минирования. Всего в здании нашли четыре комплекта боевой амуниции, два автомата Калашникова, более 500 боеприпасов и 28 магазинов.

«Продолжается сбор доказательственной базы в рамках уголовного дела с целью воссоздать обстоятельства произошедшего», — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что число погибших в результате теракта в Crocus City Hall увеличилось до 137.