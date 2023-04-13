Происшествия 13 апреля 2023, 22:27 Задержанные в Мелитополе диверсанты рассказали о тайниках СБУ с оружием Рогов: трое задержанных в Мелитополе диверсантов дают показания РИА «Новости»

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Член главного совета военной администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о трех задержанных диверсантах в Мелитополе. В эфире «Соловьев Live», политик сообщил, что задержанные охотно дают показания.

В частности, они назвали местоположение тайников с оружием СБУ. Рогов отметил, что никого из диверсантов не подвергается физическому давлению.

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«Сейчас идут уже следственные действия, [задержанные] говорят очень активно, охотно <...>. Даются показания по поводу того, где находятся те или иные схроны, потому что именно в схронах это оружие бралось», — сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией».

Задержанные диверсанты не отрицают свою причастность к терактам в Запорожской области. Они уже признали свою вину в подрыве железнодорожного полотна и подготовке к серии покушений на работников администраций и железной дороги.

При задержании у диверсантов были изъяты взрывчатые вещества и комплектующие к самодельным взрывным устройствам, которые они брали в подготовленных для этого СБУ тайниках. Их действиями руководил сотрудник СБУ. Сами украинцы фотографировали и отправляли кураторам фото размещения объектов и техники ВС РФ.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы в Мелитополе задержали трех мужчин в возрасте 26, 30 и 49 лет. Все они являются членами украинской диверсионно-разведывательной группы и причастны к совершению терактов в регионе.