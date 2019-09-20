Задержанные суда КНДР прибыли в Находку

В Находку доставили задержанные суда Северной Кореи. Экипаж одного из них совершил нападение на пограничников РФ. Корабли находятся на рейде, рыбаков с них не высаживали.

Среди иностранцев, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на представителя погрануправления ФСБ по Приморскому краю, есть пострадавшие. Им уже оказали необходимую помощь.

Пострадавших при нападении рыбаков из КНДР российских пограничников госпитализировали Подробнее

Российские пограничники находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как стабильное.

Нападение на осмотровую группу произошло в Японском море в минувший вторник. Пограничников, четверо из которых были ранены, атаковал экипаж северокорейской шхуны.

После случившегося возбуждено уголовное дело. Два рыболовных судна, 11 мотоботов и 161 гражданин КНДР задержаны.

Проблема браконьерства в водах вблизи границ РФ сохраняется. Только в 2018 году береговая охрана обнаружила свыше восьми тысяч нарушений. Были задержаны 39 российских и иностранных судов, еще 1037 маломерных. Конфисковали из них 27.

По данным ФСБ, число «подфлажников» — браконьеров с российскими экипажами, выходящих в море под флагами других стран, значительно снизилось.