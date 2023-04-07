Происшествия 07 апреля 2023, 15:09 Задержанному в Брянской области украинскому пилоту вменили незаконное пересечение границы Пойманного под Брянском украинского пилота заподозрили в незаконном пересечении госграницы vk/v_bryanske/«ВКонтакте»

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Украинскому пилоту, которого задержали в Брянской области, вменяют незаконное пересечение границы. Об этом ТАСС рассказали в областном суде.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 322 (пересечение государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда или выезда). Меру пресечения летчику сегодня выберет Советский районный суд.

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Украинский легкомоторный самолет зацепился за провода ЛЭП и вынужденно сел в Брянской области 5 апреля. Росгвардейцы и полицейские задержали пилота — им оказался 67-летний Алексей Морозов. Мужчина утверждал, что перед ним поставили задачу проверить работу украинской противовоздушной обороны и сфотографировать местность. О том, что он находится на территории России, он якобы даже не знал. В самолете нашли автомат, патроны и бронежилет, планшеты, видеокамеры. Морозов не скрывал, что ему пообещали 50 тысяч гривен (около 107 тысяч рублей).

Позже появились данные, что летчик успел сбросить два снаряда на комбинат «Слава».