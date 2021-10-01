Задержанная за кражу бутылки водки женщина умерла в отделе полиции на Урале

Женщина, задержанная за попытку кражи бутылки водки в магазине, умерла в отделе полиции в Сысерти. Она жаловалась на боль в груди, ей вызвали скорую помощь.

Смерть задержанной подтвердил в комментарии РБК глава пресс-службы регионального главка Валерий Горелых.

По его данным, женщина умерла 26 сентября. Ей был 51 год. Ранее она была судима за кражу и побои. После задержания из-за попытки кражи ее доставили в отдел, составили протокол и оставили в спецпомещении. Там она должна была ждать суда, назначенного на следующий день.

Горелых уточнил, что в отделе задержанная пожаловалась на боль в области груди, полицейские вызвали скорую помощь. Прибывшие медики осмотрели ее, сделали укол и заявили, что женщина может оставаться под стражей.

Но через некоторое время правоохранители обнаружили ее без признаков жизни. Повторно вызванные врачи констатировали смерть задержанной. По предварительным данным, причиной стала острая сердечная недостаточность, добавил Горелых.

По факту случившегося начата доследственная проверка. О ее проведении сообщил старший помощник руководителя областного СУ СК РФ Александр Шульга.